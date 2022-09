Βασίλισσα Ελισάβετ: Τα πρωτοσέλιδα του βρετανικού Τύπου για τον θάνατό της

Βίντεο από Reuters

Ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ σε ηλικία 96 ετών στο κάστρο του Μπαλμόραλ συγκλόνισε τον κόσμο και φυσικά ο αντίκτυπος της είδησης ήταν μεγαλύτερος στη Βρετανία.

Σύσσωμος ο βρετανικός Τύπος προβάλλει αποκλειστικά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του το «αντίο» στην εκλιπούσα μονάρχη, της οποίας η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου.

Όλα τα πρωτοσέλιδα μονοπωλεί κάποια φωτογραφία της, σε διάφορες ηλικίες. Στα περισσότερα, το φόντο είναι μαύρο. Η εφημερίδα «The Guardian» επέλεξε φωτογραφία της βασίλισσας καθώς κρατά τη βασιλική σφαίρα και το σκήπτρο της, μια από τις πιο συμβολικές εικόνες της Βασίλισσας από την αρχή της βασιλείας της. «Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ 1926-2022», είναι ο τίτλος που τη συνοδεύει.

The Guardian front page, Friday 9 September 2022; Queen Elizabeth II 1926-2022 pic.twitter.com/5ROqSmVqE1 — The Guardian (@guardian) September 8, 2022

Παρόμοια φωτογραφία επέλεξε η «Independent» που αναφέρει: «Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ 1926-2022» και συμπληρώνει ότι η Βρετανία μέσα σε 48 ώρες έχει νέο πρωθυπουργό και νέο βασιλιά.

The Daily Telegraph:



“Grief is the price we pay for love” pic.twitter.com/dbPsFqCDy3 — Royal Central (@RoyalCentral) September 8, 2022

Οι «The Times» χρησιμοποίησαν την ίδια εικόνα και γράφουν: «Μια ζωή στο καθήκον» και «βασίλισσα Ελισάβετ Β’ 21 Απιρλίου 1926 – 8 Σεπτεμβρίου 2022».

A Life in Service



Queen Elizabeth II: April 21 1926 - September 8 2022⁠

⁠

🗞 Read the full Times obituary here: https://t.co/22lRgce0sC pic.twitter.com/KyraQY4EHS — The Times and The Sunday Times (@thetimes) September 8, 2022

Η «Daily Telegraph» διάλεξε για τίτλο το απόφθεγμα της βασίλισσας Ελισάβετ «η θλίψη είναι το τίμημα που πληρώνουμε για την αγάπη».

Η οικονομική εφημερίδα «Financial Times» συνόψισε: «Η βασίλισσα Ελισάβετ Β’, η μακροβιότερη μονάρχης της Βρετανίας, πέθανε προκαλώντας πένθος στον λαό της. Αντανακλώντας όμως μια ζωή καθήκοντος στην οποία ένωσε τη χώρα μέσα από 70 χρόνια βαρυσήμαντων αλλαγών».

Some beautiful front pages - none better than the Financial Times pic.twitter.com/rijclWLQxp — Nick Bryant (@NickBryantNY) September 8, 2022

Από την πλευρά της, η «Daily Mirror» ευχαριστεί την βασίλισσα για όσα προσέφερε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η «Daily Star» διάλεξε τον τίτλο «Κάνατε το χρέος σας, κυρία», η «Daily Mail» «Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες». Για την «Daily Express»: «Η αγαπημένη μας βασίλισσα είναι νεκρή». Όσο για τη «The Sun», έγραψε: «Σας αγαπήσαμε, κυρία μου».

The Daily Mirror simply leads with ‘thank you’ pic.twitter.com/IuBuTC6DWG — Royal Central (@RoyalCentral) September 8, 2022

🇬🇧 | ISABEL II (1926-2021): Daily Star: pic.twitter.com/DFwcuW0Gf7 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 8, 2022

Our hearts are broken: It just seems unimaginable. That wisest and most steadfast of women, our guiding light in the darkest of nights, has gone.https://t.co/A6XLugMvCv pic.twitter.com/EmSjFuB8cC — Daily Mail Online (@MailOnline) September 8, 2022

The Sun and the Daily Express pic.twitter.com/gsxrPVhUgU — Royal Central (@RoyalCentral) September 8, 2022

