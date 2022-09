Μυστηριώδης θάνατος του προέδρου της πετρελαϊκής Lukoil στη Ρωσία

Νεκρός, μετά από μια μυστηριώδη πτώση από τον 6ο όροφο νοσοκομείου, βρέθηκε ο Ραβίλ Μαγκάνοφ.

Ο πρόεδρος της Lukoil, της δεύτερης μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας της Ρωσίας, βρήκε ακαριαίο θάνατο, με τις συνθήκες της πτώσης του να είναι αδιευκρίνιστες.

Ο 67χρονος Μαγκάνοφ νοσηλευόταν σε θάλαμο στον 6ο όροφο του του Κεντρικού Κλινικού Νοσοκομείου στην οδό Marshala Timoshenko, χωρίς να είναι γνωστοί οι λόγοι που βρισκόταν εκεί.

Το νοσοκομείο αυτό είναι το ίδιο στο οποίο άφησε την τελευταία του πνοή, πριν από λίγες μέρες ο τελευταίος σοβιετικός ηγέτης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.

Ακόμη δεν έχει υπάρξει κάποιο σχόλιο από την πετρελαϊκή εταιρεία.

Ravil #Maganov, head of the Board of Directors and Vice President of #LUKOIL, died after falling out of a hospital window.



Ravil Maganov was the brother of Nail Maganov, the CEO of #Russia's largest oil company, Tatneft. pic.twitter.com/BLA4dUBfZr