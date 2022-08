ΗΠΑ: Ξέσπασα δημοσιογράφου κατά Φάουτσι on air - «Άντε γ@@@ δόκτωρ»

H δημοσιογράφος Μέγκιν Κέλι μιλά με απρεπέστατους χαρακτηρισμούς για τον κορυφαίο λοιμωξιολόγο των ΗΠΑ, Άντονι Φάουτσι / Πηγή βίντεο: twitter/ MegynKellyShow

Viral έχει γίνει η έκρηξη μιας δημοσιογράφου κατά του κορυφαίου λοιμωξιολόγου των ΗΠΑ, Άντονι Φάουτσι.

Κατά τη διάρκεια ενός podcast, η Μέγκιν Κέλι μιλά με απρεπέστατους χαρακτηρισμούς για τον επιστήμονα, εκφράζοντας έντονα την ενόχλησή της από την απάντηση του Φάουτσι σχετικά με το Κογκρέσο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άντονι Φάουτσι είπε ότι «θα το σκεφτόταν» να καταθέσει στο Κογκρέσο εάν οι Ρεπουμπλικάνοι τον καλoύσαν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Dr. Fauci says he'll "consider" appearing before Congress next year. @MegynKelly: "You don't get to say whether you go. You get a congressional subpoena, you show up, or you get the Steve Bannon treatment..."



— The Megyn Kelly Show (@MegynKellyShow) August 23, 2022