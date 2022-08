Ουκρανία: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από πύραυλο σε σιδηροδρομικό σταθμό

Έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η πληγωμένη χώρα γιόρτασε 31 χρόνια από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης / Φωτογραφία από twitter/ Maria Avdeeva

Εικοσιδύο νεκροί είναι ο μέχρι τώρα θλιβερός απολογισμός από τη ρωσική πυραυλική επίθεση σε σιδηροδρομικό σταθμό στην ανατολική Ουκρανία.

Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για 15 νεκρούς. «Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 50 τραυματίστηκαν σήμερα από το ρωσικό πλήγμα σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό στην κεντρική Ουκρανία», ανακοίνωσε νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Μόλις έλαβα μια πληροφορία για ένα ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ σε βαγόνια στον σταθμό του Τσάπλινο. Τέσσερις βαγόνια φλέγονται», ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το Τσάπλινο απέχει 145 χιλιόμετρα δυτικά του Ντονέτσκ.

‼️Russian troops fired missiles at a railway station in the Dnepropetrovsk region. At least 15 people died.



About 50 more were injured. The missile hit passenger railroad car at Chapline station. This was stated by Volodymir Zelenskyy during a speech at the UN Security Council. pic.twitter.com/c4y3LvMnSW