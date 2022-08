Σαλμάν Ρουσντί: Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε ο συγγραφέας στη Νέα Υόρκη

Βίντεο από Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Ο γνωστός Βρετανός συγγραφέας, ινδικής καταγωγής, Σαλμάν Ρούσντι δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.

Ο συγγραφέας μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο ενώ άγνωστη παραμένει η κατάσταση της υγείας του.

Author Salman Rushdie stabbed on stage at a New York event , reports AP. #SalmanRushdie pic.twitter.com/6gGA4gyX1q