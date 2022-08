Viral ο Μπάιντεν: Ξέχασε τη χειραψία με γερουσιαστή μέσα σε 5 δευτερόλεπτα

Viral στο διαδίκτυο έγινε πάλι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν που αυτή τη φορά ξέχασε μέσα σε 5 δευτερόλεπτα ότι χαιρέτισε γερουσιαστή κι έμεινε με το χέρι απλωμένο να περιμένει τη χειραψία. «Το μόνο που χρειάζεται είναι 5 δευτερόλεπτα για να ξεχάσει ο Τζο Μπάιντεν ότι έσφιξε το χέρι του Τσακ Σούμερ. Τρομακτικός», έγραψε στο Twitter o ειδικός Σύμβουλος Επικοινωνιών του Γερουσιαστή Ted Cruz, Steve Guest, που δημοσίευσε το περιστατικό.

All it takes is like 5 seconds for Joe Biden to forget he shook Chuck Schumer’s hand.



Scary. pic.twitter.com/c4dNRRaDVO