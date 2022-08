Ταϊλάνδη: Μεγάλη πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο - 13 νεκροί και 41 τραυματίες

Άνθρωποι τρέχουν να σωθούν από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο στην Ταϊλάνδη - Βίντεο από Reuters

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε νυχτερινό κέντρο κοντά στην τουριστική πόλη Πατάγια, νοτιοανατολικά της Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη, και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους, ενώ άλλοι 41 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε υπηρεσία πρώτων βοηθειών στην περιοχή.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περί τη 01:00 (τοπική ώρα· χθες Πέμπτη στις 21:00 ώρα Ελλάδας) στο νυχτερινό κέντρο «Mountain B», στην περιοχή Σαταχίπ, όπως είπε μέλος της υπηρεσίας στο Γαλλικό Πρακτορείο και σύμφωνα με την ίδια πηγή περιορίστηκε στις 04:00 (τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας).

Fire at Mountain B Pub in Sattahip district of Chon Buri around 1am killed at least 13 people and at least 30 were reportedly injured. #BangkokPost #Thailand



📷 @iamttsd Twitter account pic.twitter.com/qjFJ6wfcJN