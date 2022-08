Κίνα: Ξεκίνησε τα στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν

Μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές και ναυτικές ασκήσεις που έχουν οργανωθεί ποτέ γύρω από την Ταϊβάν ξεκίνησε σήμερα η Κίνα ως αντίποινα για την επίσκεψη της προέδρου της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Κίνας CCTV ανέφερε μέσω του αντίστοιχου Twitter της χώρας, Weibo πως «τα γυμνάσια ξεκινούν».

Η Ταϊβάν έχει τη δική της κυβέρνηση όμως το Πεκίνο τη θεωρεί αποσκιρτήσασα επαρχία της, προορισμένη να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα ακόμα και διά της βίας.

Το δίκτυο BNN ανάρτησε βίντεο που δείχνει στρατιωτικά ελικόπτερα της Κίνας πάνω από το νησί.

WATCH: Chinese military helicopters flew over Pingtan island in Fujian province on Thursday, one of mainland #China 's closest points to #Taiwan. pic.twitter.com/P9Vu7oM3Ng