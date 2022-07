«Καζάνι που βράζει» η Λιβύη: Διαδηλωτές εισέβαλαν στο κοινοβούλιο

«Καζάνι που βράζει» η Λιβύη. Διαδηλωτές εισέβαλαν το βράδυ της Παρασκευής στο Κοινοβούλιο, διαμαρτυρόμενοι για την επιδεινωμένη κατάσταση της χώρας τους.

Διαδηλωτές εισέβαλαν χθες Παρασκευή στην έδρα του κοινοβουλίου της Λιβύης στο Τομπρούκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, για να διαμαρτυρηθούν για την επιδείνωση των συνθηκών ζωής και το πολιτικό αδιέξοδο στη χώρα, μία ημέρα μετά την αποτυχία ενός ακόμη γύρου διαπραγματεύσεων μεταξύ των αντίπαλων πλευρών.

Libya continues to thrive after the USA and allies introduced “ freedom and democracy “.



Today they set fire to the parliament building pic.twitter.com/LNLGZo9XJR