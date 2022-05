Κορωνοϊός: Η Σαγκάη οδεύει προς την έξοδο από το lockdown

Μετά το αυστηρό lockdown στη Σαγκάη, η κινεζική πόλη οδεύει προς την άρση των αυστηρών περιορισμών για τον κορωνοϊό. Οι σκληρές εικόνες από την κινεζική πόλη είχαν κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Η Σανγκάη, το οικονομικό κέντρο της Κίνας, παρουσίασε σήμερα νέα σχέδια για την έξοδο από το lockdown καθώς οδεύει προς την επιστροφή στην ομαλότητα, αλλά η ευρεία οικονομική ανάκαμψη ακόμα απέχει, καθιστώντας επείγουσα την ανάγκη για περαιτέρω μέτρα στήριξης.

Η πόλη των 25 εκατ. κατοίκων, που αναμένεται να βγει επίσημα από το lockdown την 1η Ιουνίου, χαλαρώνει προσεκτικά τους περιορισμούς της COVID-19, επιτρέποντας σε περισσότερους κατοίκους να κυκλοφορούν εκτός σπιτιού.

