Φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο της Γενεύης - Εκρήξεις και καπνοί στην περιοχή

Φωτιά ξέσπασε κοντά στο αεροδρόμιο της Γενεύης, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές της περιοχής.

Fuel tanks are on fire at Geneva International Airport. Operations at the airport have been suspended. #Switzerland pic.twitter.com/YgMSTm28PR

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε παρακείμενο κτίριο, ενώ υπάρχουν και αναφορές για εκρήξεις.

#Explosion and fire at #Geneva #airport



A huge fire broke out at Geneva airport due to the "explosion" of a #refugee reception center during construction. Black smoke has risen from #Switzerland's second busiest airport.

All flights has been Canceld and make rerout to #Germany pic.twitter.com/1MiObwpq1h