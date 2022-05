Ισχυρός σεισμός στην Αυστραλία - Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αυστραλία, αν και η αρχική εκτίμηση έδινε τον σεισμό στα 7,4 Ρίχτερ. Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι.

Update: #Tsunami Watch cancelled after magnitude 6.9 #earthquake near Macquarie Island, Southern Ocean. Latest info here: https://t.co/i5DML5Dtsj. pic.twitter.com/e9dHb1E3qc