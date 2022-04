Αφγανιστάν: Στους 33 ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη σε τέμενος

Τουλάχιστον 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε μια έκρηξη που σημειώθηκε σε ένα σουνιτικό τέμενος, κατά τη διάρκεια της προσευχής σήμερα, στο βόρειο Αφγανιστάν, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

«Η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα τέμενος στη συνοικία Ιμάμ Σαχίμπ της Κουντούζ, προκαλώντας τον θάνατο 33 αμάχων, μεταξύ αυτών παιδιών», έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ.

Επιπλέον, έκανε γνωστό πως 43 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

«Οι δράστες αυτών των επιθέσεων... είναι σατανικά στοιχεία και σοβαρές προσπάθειες καταβάλλονται για τη σύλληψη και τιμωρία τους», επισήμανε.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.

Takfiri juggernaut rolls on. Another explosion in Afghanistan today, this time in northern Mazar e Sharif city, targeting a mosque in a Shia neighbourhood. Official death toll at 6, but local sources tell me dozens are killed and several others injured. pic.twitter.com/zqEDEeoBoA