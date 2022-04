Ουκρανία: Συντριβή αεροσκάφους στη Ζαπορίζια - Ένας νεκρός

Ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star για τον πόλεμο στην Ουκρανία (21/4)

Συναγερμός στην Ουκρανία μετά τη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στη Ζαπορίζια. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες μέχρι στιγμής ο απολογισμός.

Το μεταγωγικό αεροσκάφος Αντόνοφ AN-26 συνετρίβη κατά τη διάρκεια «τεχνικής πτήσης» στη νότια Ουκρανία.

Από τη συντριβή σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και άλλοι δύο τραυματίστηκαν.

Οι περιφερειακές αρχές της Ζαπορίζια ανακοίνωσαν ότι σύμφωνα με τις πρώτες, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, το αεροπλάνο χτύπησε πάνω σε έναν στύλο ηλεκτροδότησης και ο κινητήρας του άρπαξε φωτιά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι ήταν οι επιβαίνοντες.

