H Τζ. Κ. Ρόουλινγκ απάντησε στον Πούτιν με δημοσίευμα του Ναβάλνι

Συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (25/3/22)

Νέα «πυρά» κατά της Δύσης εξαπόλυσε νωρίτερα σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας πως γίνεται «προσπάθεια ακύρωσης του ρωσικού πολιτισμού».

Μάλιστα παρομοίασε την «κουλτούρα ακύρωσης» (cancel culture) του 21ου αιώνα με το κάψιμο βιβλίων που έκαναν σε πλατείες οι Ναζί το 1930, ενώ αναφέρθηκε και στην κριτική που έχει ασκηθεί στην Βρετανίδα συγγραφέα Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, λόγω ομοφοβικών και τρανφοβικών δηλώσεων που έχει κάνει ανά καιρούς.

«Πρόσφατα “ακύρωσαν” την συγγραφέα παιδικών βιβλίων Joanne Rowling, επειδή αυτή – η συγγραφέας βιβλίων που πούλησαν εκατοντάδες εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο – έχασε την εκτίμηση θαυμαστών των αποκαλούμενων “ελευθεριών των φύλων”» είπε ο Πούτιν.

Η συγγραφέας του πασίγνωστου Χάρι Πότερ απάντησε στον Ρώσο Πρόεδρο με ένα δημοσίευμα του μεγαλύτερου εχθρού του, Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος έχει φυλακιστεί για τα όσα έχει πει για το Κρεμλίνο.

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW