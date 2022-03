Νέος συναγερμός στο Τσερνόμπιλ: Πολλαπλές πυρκαγιές στο σημείο

Η Ουκρανία ανακοίνωσε πριν από λίγο πως έχουν ξεσπάσει πολλαπλές πυρκαγιές κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία.

7 wildfires, likely caused by artillery shelling or arson, have broken out in the area surrounding the #Chornobyl NPP, @ua_parliament reports. The area is now controlled by the 🇷🇺 troops, so the fires are burning unchecked, raising worries that the radiation smoke could spread.