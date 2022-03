Ρωσία: Η κρατική τηλεόραση διέκοψε ξαφνικά την ομιλία του Πούτιν

Όλες οι σημερινές εξελίξεις από το μέτωπο του πολέμου/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (18/3/22)

Η ρωσική κρατική τηλεόραση διέκοψε ξαφνικά την ομιλία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο κατάμεστο στάδιο Λουζνικί της Μόσχας, κατά την διάρκεια εκδήλωσης για τον εορτασμό της όγδοης επετείου της προσάρτησης της Κριμαίας, δείχνοντας αντ' αυτού πατριωτικά τραγούδια που ακούγονταν στην εκδήλωση.

Ένας θεατής δήλωσε ότι ο Πούτιν είχε τελειώσει την ομιλία του και είχε αποχωρήσει από τη σκηνή.

Then just random footage of people chanting pic.twitter.com/6jj4lD58bq