Ουκρανία: Πυραυλικές επιθέσεις και βομβαρδισμοί σε Κίεβο, Λβιβ, Χάρκοβο

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν όταν θραύσματα ρωσικού πυραύλου έπεσαν σε κτίριο κατοικιών στο βόρειο τμήμα του Κιέβου σήμερα το πρωί, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η υπηρεσία επεσήμανε σε ανακοίνωσή της ότι 12 άνθρωποι διασώθηκαν και 98 απομακρύνθηκαν από το πενταώροφο κτίριο.

Θραύσματα ρουκέτας έπληξαν και πάλι κτίριο στο Κίεβο

Νωρίτερα αυτόπτης μάρτυρας είχε δηλώσει στο Reuters ότι μια έκρηξη ακούστηκε στο βόρειο τμήμα του Κιέβου και στη συνέχεια υψώθηκε καπνός στον ουρανό.

#Kyiv's mayor #Klitschko arrived at the scene of explosion in #Podilsky district.



According to preliminary information one person was killed and 19 injured, including four children.



Six residential buildings, a kindergarten and a school were damaged. pic.twitter.com/Yo1ER5c8MD — NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2022

Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο και το Κραματόρσκ

Στόχος βομβαρδισμών έγινε σήμερα το πρωί και ένα πολυώροφο κτίριο στο Χάρκοβο, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, ένδεκα να τραυματιστούν κι ένας ακόμα να εγκλωβιστεί στα ερείπια της πολυκατοικίας.

Βομβαρδισμοί σημειώθηκαν, επίσης,στην πόλη Κραματόρσκ, με τον κυβερνήτη της πόλης, Πάβλο Κιριλένκο, να αναφέρει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν.

Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι κατέστρεψαν εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών στη Λβιβ

Αρκετοί ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών στην ουκρανική πόλη Λβιβ, καταστρέφοντας την εγκατάσταση, σύμφωνα με τον δήμαρχο Αντρίι Σάντοβι.

Big missile strike this morning on what appears to be Lviv international airport. Closest attack yet on the city.#Lviv pic.twitter.com/3JmmBZNiJI — Mark Burrows (@MarkWBurrows) March 18, 2022

Το εργοστάσιο δε βρισκόταν σε λειτουργία και ο βομβαρδισμός δεν προκάλεσε απώλειες.

Νωρίτερα, ο ίδιος είχε αναφέρει μέσω Facebook ότι οι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τη συνοικία του αεροδρομίου της Λβιβ, αλλά όχι το ίδιο το αεροδρόμιο.

Το Κίεβο σφυροκοπείται άγρια εδώ και αρκετές μέρες

Ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο ανέφερε πως ακούστηκαν τρεις ισχυρές εκρήξεις στην πόλη.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε ότι είδε να υψώνεται πυκνή στήλη καπνού στην περιοχή και άκουσε σειρήνες αυτοκινήτων της αστυνομίας και ασθενοφόρων που κινούνταν προς τo σημείο.

Στην πόλη Λβιβ πυκνή στήλη καπνού σηκώθηκε στον ουρανό μετά από επίθεση στην περιοχή του αεροδρομίου

Η Λβιβ παραμένει –συγκριτικά– αλώβητη από τον πόλεμο μέχρι στιγμής, όμως την Κυριακή, ο ρωσικός στρατός βομβάρδισε βάση εκπαίδευσης στην περιοχή με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 30 άνθρωποι, κατά τις ουκρανικές αρχές.

Ουκρανία: Οι αυτονομιστές αντάρτες «σφίγγουν τον κλοιό» στη Μαριούπολη

«Οι αυτονομιστές αντάρτες στην ανατολική Ουκρανία σφίγγουν τον κλοιό γύρω από τη Μαριούπολη με τη βοήθεια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων», ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο RIA Novosti.

Πλέον οι στόχοι των Ρώσων δεν είναι στρατιωτικοί

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι συγκρούσεις μαίνονται στο κέντρο της πόλης - λιμάνι που βρίσκεται στην Αζοφική θάλασσα.

«Στη Μαριούπολη οι μονάδες της (αυτοανακηρυχθείσας) Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, με τη στήριξη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, σφίγγουν τον κλοιό και μάχονται εναντίον των εθνικιστών στο κέντρο της πόλης», επισήμανε ο Ιγκόρ Κονασένκοφ εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

Χιλιάδες κόσμου έχει μείνει χωρίς σπίτι και υπάρχοντα

Παράλληλα, ο Κονασένκοφ υποστήριξε ότι οι αυτονομιστές αντάρτες «έχουν απελευθερώσει περισσότερο από το 90% του εδάφους της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ».

Ουκρανία: Συνομιλία φον ντερ Λάιεν – Ζελένσκι

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

I assured President @ZelenskyyUa of the EU’s unabated support.



Ukraine’s European path has now begun.



Times like these require the vision, steadfastness and stamina to take one difficult step after the next.



The @EU_Commission will move ahead on this path. pic.twitter.com/Yn4JVXzSAG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 18, 2022

Η Ευρωπαία Επίτροπος διαβεβαίωσε τον Ουκρανό πρόεδρο για την αμέριστη στήριξη της ΕΕ και του τόνισε πως η ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας έχει πλέον ξεκινήσει.

«Σε καιρούς σαν κι αυτούς απαιτείται όραμα, σταθερότητα και αντοχή για να κάνουμε το ένα δύσκολο βήμα μετά το άλλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει σε αυτή την πορεία», αναφέρει στο Twitter η κ. φον ντερ Λάιεν.

Τέλος, όπως έγινε γνωστό, από σήμερα απαγορεύεται η είσοδος στο Ευρωκοινοβούλιο των Ρώσων και Λευκορώσων διπλωματών και κυβερνητικών αξιωματούχων.

