Ιαπωνία: Νεκροί και τραυματίες από τον σεισμό μεγέθους 7,4 Ρίχτερ

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ χτύπησε την Ιαπωνία - Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (16/3)

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 100 τραυματίστηκαν από τον φονικό σεισμό μεγέθους 7,4 Ρίχτερ που «χτύπησε» χθες την Ιαπωνία.

Σχεδόν 11 ώρες μετά το «χτύπημα» του «Εγκέλαδου», δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά συνέχιζαν να μην έχουν ηλεκτροδότηση. Πολλές συγκοινωνιακές συνδέσεις, δρόμοι, σιδηροτροχιές «κόπηκαν» στη μέση στο βορειοανατολικό τμήμα του αρχιπελάγους.

WATCH: Shaking, power outages, and flashes in the sky as 2 strong earthquakes hit central Japan pic.twitter.com/d7z9CsJzvI — BNO News (@BNONews) March 16, 2022

Οι αρχές και εταιρείες, από παραγωγούς ημιαγωγών ως μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, προσπαθούν ακόμη να αποτιμήσουν τις ζημιές από τον σεισμό. Τυχόν προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού θα επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα σε διεθνή κλίμακα ως προς την παραγωγή κινητών τηλεφώνων, διαφόρων ειδών ηλεκτρονικών συσκευών και αυτοκινήτων.

A 7.4 magnitude earthquake hit eastern Japan, killing at least four people.



Latest world news here: https://t.co/ykoGZGdRPI pic.twitter.com/swDDEBf8Vn — Sky News (@SkyNews) March 17, 2022

Ο σεισμός θύμισε σε πολλούς την καταστροφή της 11ης Μαρτίου 2011 στην ίδια περιοχή. Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας Σινκάνσεν έχει ανασταλεί μέχρι νεοτέρας, ενώ τουλάχιστον ένας αυτοκινητόδρομος έχει κλείσει για ελέγχους.

Κομμάτια από τις προσόψεις κτιρίων έπεσαν σε δρόμους, ενώ σε κάποιες περιοχές η ηλεκτροδότηση παραμένει κομμένη.

Watch: A powerful 7.3 magnitude earthquake hits northern Japan https://t.co/W7Q19W5hqr pic.twitter.com/LmOsZyxSNu — TIME (@TIME) March 16, 2022

Σεισμός Ιαπωνία: Σε επαγρύπνηση για πιθανούς μεγάλους μετασεισμούς

Ο πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα ενημέρωσε ότι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της ισχυρής σεισμικής δόνησης έχουν φθάσει τους τέσσερις ενώ άλλοι 107 έχουν τραυματιστεί, αρκετοί σοβαρά. Τόνισε ακόμη ότι οι αρχές θα παραμείνουν σε επαγρύπνηση τις επόμενες 48 ως 72 ώρες για το ενδεχόμενο να σημειωθούν ισχυροί μετασεισμοί.

Two million homes lost power and a tsunami warning has been issued following a 7.3 magnitude earthquake hit northern Japan.



Read more: https://t.co/9bhYIYDWTG pic.twitter.com/u9GLCaYts8 — Sky News (@SkyNews) March 16, 2022

Η δόνηση, που αρχικά υπολογίστηκε ότι ήταν ισχύος 7,3 βαθμών αλλά αργότερα το μέγεθός της αναθεωρήθηκε στους 7,4 από την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία, καταγράφηκε στις 23:36 (τοπική ώρα) στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά από τη νομαρχία Φουκουσίμα.

Το εστιακό βάθος ήταν 60 χιλιόμετρα.

SHOCKING: Huge flashes seen in the sky as 2 million homes in #Japan left without power after 7.3 earthquake pic.twitter.com/CfjXcb5Lmv — GBN (@GBNfeed) March 16, 2022

Στην καταστροφή του 2011, η επέτειος της οποίας τιμήθηκε την περασμένη εβδομάδα στη χώρα, είχαν χαθεί 18.000 ζωές.

Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον χθεσινό σεισμό, πάντως ακυρώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί. Σε ορισμένες περιοχές αναφέρθηκε άνοδος του επιπέδου της θάλασσας, πάντως μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί πουθενά σοβαρές ζημιές.

Ο σεισμός και το τσουνάμι του 2011 είχαν οδηγήσει στην καταστροφή στον πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα Νταϊίτσι. Ο χθεσινός σεισμός δεν προκάλεσε ζημιές σε κανένα από τα πυρηνικά εργοστάσια της Ιαπωνίας, αν και οι αρχές ανέφεραν πως ενεργοποιήθηκε συναγερμός πυρός σε ένα από τα κτίρια του κατεστραμμένου εργοστασίου.



