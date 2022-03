Ουκρανία: Σκοτώθηκε εικονολήπτης του Fox News

Τρεις δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 30 έχουν τραυματισθεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε σήμερα η Λουντμίλα Ντενίσοβα, αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο ουκρανικό κοινοβούλιο. Πριν από λίγο ένας εικονολήπτης του αμερικανικού ειδησεογραφικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News σκοτώθηκε στην Ουκρανία, όπως δήλωσε ένας παρουσιαστής του δικτύου σε ανάρτησή του στο twitter.

Such Sad news #FoxNews photographer Pierre Zakrzewski has died outside of #Kyiv #Ukraine



Pierre was with Benjamin Hall who remains in hospital



These are brave journalists who risk their lives to tell the truth on the ground in dangerous situations

