Ουκρανία: Νέα απαγωγή δημάρχου ουκρανικής πόλης καταγγέλλει το Κίεβο

Ουκρανία: 35 νεκροί και 134 τραυματίες σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Λβιβ

Η Ρωσία διόρισε μια φιλορώσα βουλευτή στη θέση του εκλεγμένου δημάρχου της Μελιτόπολης που απήχθη από τα ρωσικά στρατεύματα, την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διατύπωνε απειλές εναντίον ενδεχόμενων συνεργατών και υποστηρικτών της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η φιλορώσα βουλευτής Γκαλίνα Ντανιλτσένκο, η οποία διορίστηκε στη θέση του απαχθέντος εκλεγμένου δημάρχου Ιβάν Φεντόροφ, κάλεσε τους κατοίκους της Μελιτόπολης να «προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα».

Η ίδια ζήτησε από τους κατοίκους να σταματήσουν να διαδηλώνουν κατά των ρωσικών δυνάμεων κατοχής και υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν στην πόλη άνθρωποι που μπορεί να προσπαθήσουν να αποσταθεροποιήσουν «την κατάσταση και να προκαλέσουν αντίδραση κακής συμπεριφοράς».

Η Ντανιλτσένκο είπε ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει μια Λαϊκή Επιτροπή η οποία θα επιλύσει τα ζητήματα της Μελιτόπολης, όπου ζουν περίπου 150.000 άνθρωποι, και της ευρύτερης περιφέρειάς της.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι/AP

Ωστόσο ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του πως αυτοί που θα δελεασθούν από προσφορές των ρώσων εισβολέων υπογράφουν οι ίδιοι την ετυμηγορία σε βάρος τους. «Η ετυμηγορία είναι να ακολουθήσουν τους περισσότερους από 12.000 εισβολείς που δεν μπόρεσαν να καταλάβουν εγκαίρως γιατί δεν θα έπρεπε να επιτεθούν στην Ουκρανία».

Η ουκρανική πλευρά έχει δηλώσει ότι περισσότεροι από 12.000 ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία, κάτι που δεν είναι δυνατό να επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή.

Με τη δήλωσή του ο Ζελένσκι αναφερόταν σε πρόσφατα γεγονότα στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη της περιφέρειας της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία.

Εκεί η Ρωσία προσπαθεί «να επαναλάβει τη θλιβερή εμπειρία του σχηματισμού ψευδοδημοκρατιών», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Εκβιάζουν τοπικούς ηγέτες, ασκούν πίεση σε βουλευτές, ψάχνουν για να δωροδοκήσουν κάποιον», δήλωσε.

Ένας Ουκρανός στρατιώτης περπατά κοντά στη θέση που φρουρούσε στη Μαριούπολη της Ουκρανίας, Σάββατο 12 Μαρτίου 2022. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Oι ρωσικές δυνάμεις απήγαγαν τον δήμαρχο της πόλης Dniprorudne στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Ντμίτρο Κουλέμπα. Ο Yevhen Matveyev είναι ο δεύτερος δήμαρχος που φέρεται να έχει απασχθεί, μετά τον δήμαρχο της Μελιτόπολης.

Today, Russian war criminals abducted another democratically elected Ukrainian mayor, head of Dniprorudne Yevhen Matveyev. Getting zero local support, invaders turn to terror. I call on all states & international organizations to stop Russian terror against Ukraine and democracy. pic.twitter.com/jEPTBTLikY