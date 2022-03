Ουκρανία: Δυνατές εκρήξεις και πυροβολισμοί κοντά στο κέντρο του Κιέβου

Ουκρανικές πηγές κάνουν λόγο για ενδεχόμενη εισβολή της Λευκορωσίας στη χώρα, ακόμα και απόψε το βράδυ. Όσα μετέδωσε η απεσταλμένη του Star στο Κίεβο, Λευκή Γεωργάκη

Για 16η ημέρα ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται και η ρωσική «τανάλια» σφίγγει γύρω από το Κίεβο. Η στρατιωτική φάλαγγα που επί μέρες παρέμενε στάσιμη, σήμερα διαιρέθηκε σε μικρές ομάδες και πλέον πλησιάζει την ουκρανική πρωτεύουσα από διαφορετικές κατευθύνσεις.

Πριν λίγο, ακούστηκαν για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, οι πρώτες εκρήξεις πολύ κοντά στο κέντρο του Κιέβου. Λίγο αργότερα, ακολούθησαν ριπές από πυροβολισμούς.

Βομβαρδισμός κτιρίου στη Μαριούπολη - AP Image

Οι σειρήνες του πολέμου ήχησαν απόψε στο Κίεβο, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα social media απεικονίζουν επιθέσεις των Ρώσων με πυραύλους MRLS στην περιοχή του Μικολάγιεφ, στην οποία έγιναν μάχες πριν από λίγες ημέρες για την κυριότητα του περιφερειακού αεροδρομίου.

Из-за попадания в жилой сектор начался пожар в одном из районов #Николаева.#Миколаїв pic.twitter.com/c7UOvN05X8 — Украина Новости / Ukraine War (@ukrainenewstop) March 11, 2022

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι φήμες ότι η ρωσική αεροπορία ετοιμάζεται να χτυπήσει έναν αριθμό οικισμών στο έδαφος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, όπως ανέφερε η απεσταλμένη Λευκή Γεωργάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Με σχετική ανακοίνωση, το κρατικό Κέντρο Στρατηγικών Επικοινωνιών της Ουκρανίας αναφέρει ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο η Λευκορωσία να εξαπολύσει εισβολή στη χώρα ακόμη και σήμερα, Παρασκευή: «Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα, ο λευκορωσικός στρατός μπορεί να ξεκινήσει την εισβολή στις 21.00 (ώρα Ελλάδας) της 11ης Μαρτίου», ανέφερε.

⚡️Belarus may launch attack on Ukraine today, on March 11.



According to Ukraine’s Center for Strategic Communications and Information Security, Belarusian forces may launch an assault against Ukraine at 9 p.m. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 11, 2022

Σημειώνεται ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν και του Λευκορώσου ομολόγου του, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Ουκρανία: «Αν Λευκορώσοι περάσουν τα σύνορα, θα αντεπιτεθούμε»

Από την πλευρά της, η Ουκρανία αναφέρει ότι θα αντεπιτεθεί σε περίπτωση που η Λευκορωσία εισβάλλει στη χώρα: «Η Ουκρανία δείχνει αυτοσυγκράτηση έναντι της Λευκορωσίας, αλλά θα αντεπιτεθεί στην περίπτωση που Λευκορώσοι στρατιώτες περάσουν τα σύνορα για να συμμετάσχουν στη ρωσική εισβολή», δήλωσε ο κορυφαίος αξιωματούχος του τομέα ασφαλείας της Ουκρανίας Ολέξι Ντανίλοφ.

Ουκρανοί στρατιώτες φορτωμένοι με όπλα - AP Image

Σύμφωνα με τον Ντανίλοφ, η Ουκρανία ήταν προσεκτική στην αντιμετώπιση της Λευκορωσίας, παρά το γεγονός ότι η χώρα αυτή χρησιμοποιείται ως βάση για την απογείωση των ρωσικών αεροπλάνων που επιτίθενται στο ουκρανικό έδαφος.

«Εάν ένας στρατιώτης περάσει τα σύνορά μας, θα αντεπιτεθούμε», προειδοποίησε.

Ουκρανία: Ρώσοι στρατιώτες απήγαγαν τον δήμαρχο της Μελιτόπολης

Το απόγευμα της Παρασκευής, στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας ανέφεραν ότι Ρώσοι στρατιώτες απήγαγαν τον δήμαρχο της Μελιτόπολης στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Η ανακοίνωση έγινε από τον αναπληρωτή αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, Kyrylo Tymoshenko, ο οποίος δημοσίευσε και ένα βίντεο από κάμερες ασφαλείας με την στιγμή τη απαγωγής.

This is video confirmation of kidnapping the Head of Melitopol. The video was published by Kyrylo Tymoshenko, Deputy Head of the OP.#UkraineRussiaWar #UkraineUnderAttack #UkraineInvasion #PutinHitler #PutinsWar pic.twitter.com/uTIH3RHeMm — KyivPost (@KyivPost) March 11, 2022

Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις σκοπεύουν να τον αντικαταστήσουν με κάποιον «φιλορώσο» ή ακόμα και Ρώσο δήμαρχο.

Ουκρανία: «Ρωσικά μαχητικά βομβάρδισαν οικισμό της Λευκορωσίας»

Νωρίτερα σήμερα, η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ρωσικά μαχητικά βομβάρδισαν τον οικισμό Κοπάνι της Λευκορωσίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, αφού μπήκαν στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας σε μια προσπάθεια να εμπλέξουν την Λευκορωσία στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της χώρας.

«Πρόκειται για ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ! Στόχος είναι να εμπλακούν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία!», ανέφερε η Διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας σε ανάρτηση στο διαδίκτυο.

⚡️⚡️⚡️The Air Defense Command of #Ukraine reports that #Russian troops attacked a settlement on the territory of #Belarus pic.twitter.com/E0A3uvu3DA — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία τόνισε ότι στις 14:30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάσας) η κρατική συνοριακή υπηρεσία έλαβε πληροφορίες ότι ρωσικά αεροσκάφη είχαν απογειωθεί από αεροδρόμιο στη Λευκορωσία, πέρασαν στον ουκρανικό εναέριο χώρο και στη συνέχεια βομβάρδισαν τον οικισμό Κοπάνι .

Ο ουκρανικός στρατός είπε ότι δύο άλλοι οικισμοί της Λευκορωσίας ήταν επίσης στόχοι στην ίδια επιχείρηση.

Ουκρανία: Τουλάχιστον 1.582 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στη Μαριούπολη

Τουλάχιστον 1.582 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στη Μαριούπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ως αποτέλεσμα των ρωσικών βομβαρδισμών και του αποκλεισμού της πόλης επί 12 ημέρες, ανακοίνωσε σήμερα το δημοτικό συμβούλιο, με ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και δεν θα συγχωρήσουμε ποτέ αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», τόνισε ο δήμος.





