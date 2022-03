Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκρός ο Ρώσος αρχιστράτηγος, Αντρέι Κολέσνικοφ

Νεκρός Ρώσος συνταγματάρχης, στενός φίλος του Πούτιν, σε ενέδρα Ουκρανών - Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (10/3)

Ακόμα ένας Ρώσος στρατηγός, ο τρίτος κατά σειρά, σκοτώθηκε στην Ουκρανία μέσα σε μόλις οκτώ ημέρες σε ένα ακόμη καταστροφικό πλήγμα στην άγρια εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Ο Αρχιστράτηγος Αντρέι Κολέσνικοφ της 29ης Ρωσικής Στρατιάς ήταν το τελευταίο, υψηλόβαθμο θύμα του πολέμου σήμερα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ουκρανίας.



Στην εισβολή πιστεύεται ότι συμμετέχουν 20 Ρώσοι στρατηγοί.

Ukraine's Army officially confirms death of Russian Major-General Andrei Kolesnikov, commander of the 29th Army of the Eastern Military District https://t.co/7jKJTarNuf pic.twitter.com/gElhvJpfn0

Δυτικοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με τη Daily Mail, δήλωσαν ότι οι πολλαπλές απώλειες υποδηλώνουν ότι οι στρατηγοί πρέπει να μετακινηθούν στο μέτωπο, επειδή τα ρωσικά στρατεύματα είτε δεν μπορούν να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις, είτε φοβούνται να προχωρήσουν.

Ο θάνατος του Κολέσνικοφ έρχεται τέσσερις ημέρες μετά τη δολοφονία του υποστράτηγου Βιτάλι Γκερασίμοφ, 45 ετών, του πρώτου υποδιοικητή του 41ου Στρατού της Ρωσίας.

Ο στρατηγός συμμετείχε στον δεύτερο πόλεμο της Τσετσενίας, στη ρωσική στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία και στην προσάρτηση της Κριμαίας, κερδίζοντας μετάλλια από αυτές τις εκστρατείες.

⭕️🇺🇦#Ukraine: The number of the fallen Russian commanders has increased today. This means that either they fight on the front (line) or the Ukrainian SOF target them https://t.co/EPuashAGzP