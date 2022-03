Ουκρανία: Οι Ρώσοι ισοπέδωσαν το Ντνίπρο – Χτυπήθηκε ψυχιατρείο στο Χάρκοβο

Στην πόλη Ντνίπρο μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα οι μάχες στην Ουκρανία, με τις ρωσικές δυνάμεις να πραγματοποιούν μπαράζ βομβαρδισμών, ισοπεδώνοντας την πόλη για να καμφθεί η ουκρανική αντίσταση. Την ίδια ώρα πληροφορίες αναφέρουν πως βομβαρδίστηκε ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Χάρκοβο.

Λίγο μετά τις 06:00 το πρωί ήχησαν οι σειρήνες του πολέμου και οι άμαχοι έσπευσαν να κρυφτούν στα καταφύγια. Ακολούθησαν σφοδροί βομβαρδισμοί με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Τα ρωσικά βομβαρδιστικά έπληξαν έναν παιδικό σταθμό, μια πολυκατοικία και μια διώροφη βιοτεχνία υποδημάτων.

❗Around 06:10 in Novokodatsky, a district of #Dnipro, there were three #airstrikes on the city, namely a hit near a kindergarten and an apartment building, and a hit on a two-story shoe factory with subsequent combustion.



