Ουκρανία: «Η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει χημικά και βιολογικά όπλα»

Τη στιγμή που ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται για 15η ημέρα, με δεκάδες θύματα αμάχους, αυξάνεται η παγκόσμια ανησυχία ότι η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα στον πόλεμο.

Την Πέμπτη, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, δήλωσε σήμερα πως φοβάται ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αναπτύξει χημικά όπλα στην Ουκρανία.

«Αυτά που ακούτε για χημικά όπλα, αποτελούν μέρος του σχεδίου τους. Αρχίζουν να λένε πως υπάρχουν χημικά όπλα που έχουν αποθηκευτεί από τους αντιπάλους τους ή τους Αμερικανούς… Έτσι, όταν οι ίδιοι αναπτύξουν χημικά όπλα, όπως φοβάμαι ότι μπορεί να κάνουν, έχουν ήδη έτοιμη μια κατασκευασμένη ιστορία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βρετανός πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Sky News.

Ο Λευκός Οίκος διέψευσε χθες τις καταγγελίες της Ρωσίας πως η Ουκρανία αναπτύσσει με αμερικανική βοήθεια πυρηνικά και βιολογικά όπλα, μιλώντας για «παραλογισμό», για «προφανές τέχνασμα» με σκοπό τη δικαιολόγηση της ρωσικής επίθεσης.

«Καταγράψαμε τους ψευδείς ισχυρισμούς της Ρωσίας για φερόμενα αμερικανικά εργαστήρια ανάπτυξης βιολογικών και χημικών όπλων στην Ουκρανία. Είδαμε επίσης κινέζους αξιωματούχους να απηχούν αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας», ανέφερε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, η Τζεν Ψάκι.

Αυτό είναι παραλογισμός. Είναι το είδους της επιχείρησης παραπληροφόρησης που έχουμε δει επανειλημμένα από τους Ρώσους στην πορεία των ετών στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες, που έχει αποδειχθεί ότι είναι ψευδής, και παράδειγμα του είδους των ψευδών προσχημάτων που είχαμε προειδοποιήσει ότι θα εφεύρισκαν οι Ρώσοι.

Έκανε λόγο για «προφανές τέχνασμα» της Μόσχας για να «προσπαθήσει να δικαιολογήσει την περαιτέρω, προμελετημένη, απρόκλητη και αδικαιολόγητη επίθεσή της στην Ουκρανία».

«Τώρα που η Ρωσία έκανε αυτούς τους ψευδείς ισχυρισμούς και η Κίνα κατά τα φαινόμενα ενστερνίζεται αυτή την προπαγάνδα, πρέπει όλοι να επαγρυπνούμε για το ενδεχόμενο η Ρωσία να χρησιμοποιήσει χημικά ή βιολογικά όπλα στην Ουκρανία ή να διεξαγάγει επιχείρηση με σκοπό να φορτώσει στην άλλη πλευρά τη χρήση τους», συνέχισε η κυρία Ψάκι.

