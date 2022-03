Νέο διάγγελμα Ζελένσκι: «Αν πέσει η Ουκρανία, θα πέσει όλη η Ευρώπη»

Έχουν περάσει εννιά μέρες από τότε που ο Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή στα ρωσικά στρατεύματα να εισβάλλουν στην Ουκρανία. Σήμερα, ο πρόεδρος της πολιορκούμενης χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνθηκε για άλλη μία φορά στον λαό του αλλά και σε όλη την Ευρώπη μέσω διαγγέλματος.

«Στηρίξτε την Ουκρανία. Αν πέσει η Ουκρανία, θα πέσει όλη η Ευρώπη. Αν κερδίσουμε και είμαι σίγουρος γι' αυτό, θα είναι πράγματι μια μεγάλη νίκη για τη Δημοκρατία. Θα είναι μια νίκη για την ελευθερία», είπε.

In the centre of Tbilisi, #Georgia — a country invaded by Russia in 2008, thousands of #Georgians 're watching @ZelenskyyUa 's latest speech: "Support Ukraine," he says. “If #Ukraine falls, so does all of Europe.” pic.twitter.com/PgHahjhRYT