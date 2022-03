Ουκρανία: Διασώθηκαν οι ναυτικοί του πλοίου που βυθίστηκε μετά από έκρηξη

Όλα όσα συνέβησαν χθες σε Χάρκοβο και Κίεβο, από το Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (2/3/22)

Σώοι περισυλλέκτηκαν από τη Μαύρη Θάλασσα οι έξι ναυτικοί μετά τη βύθιση εσθονικού φορτηγού πλοίου στα ανοικτά των ουκρανικών ακτών. Το πλοίο φέρεται να έπεσε σε νάρκη που προκάλεσε έκρηξη, με αποτέλεσμα να βυθιστεί.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή επικεφαλής του ουκρανικού Λιμενικού, τα μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης Τσερνομόρσκ επειδή παρέμειναν για ώρες υπό πολικές θερμοκρασίες μέσα στη θάλασσα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Νωρίτερα σήμερα, τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν μετά από ρωσική αεροπορική επιδρομή σε δύο σχολεία και σπίτια στην περιοχή Chernihiv της Ουκρανίας.

Την είδηση έκανε γνωστή ο κυβερνήτης Βιάτσεσλαβ Τσάους, ο οποίος έγραψε σε διαδικτυακή ανάρτηση ότι «το έργο των διασωστών βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τις κρατικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, προς το παρόν υπάρχουν εννέα νεκροί και τέσσερις τραυματίες».

⚡️Russian forces strike at residential buildings in central Chernihiv.



According to the Northern Territorial Defense Forces, there is no military infrastructure in the nearby area, only several schools, kindergartens, and a hospital.



Photo: Northern Territorial Defense Forces. pic.twitter.com/Dm8edPWwlA