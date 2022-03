Ουκρανία: Ο Λουκασένκο ίσως αποκάλυψε κατά λάθος πού θα επιτεθεί ο Πούτιν

Ποια είναι τα επόμενα επεκτατικά σχέδια του Πούτιν

Γκάφα ολκής πιθανόν έκανε ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο οποίος φαίνεται ότι αποκάλυψε κατά λάθος τα σχέδια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία σε ζωντανή σύνδεση.

Ο Λευκορώσος δημοσιογράφος Ταντέους Γκιτζάν ανέβασε ένα βίντεο στο Twitter, στο οποίο ο Λουκασένκο, στενός σύμμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν, δείχνει έναν χάρτη της Ουκρανίας που είναι χωρισμένος σε τέσσερα μέρη.

At today's security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM