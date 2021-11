Τέξας: Χάος σε μουσικό φεστιβάλ γνωστού ράπερ - Νεκροί και τραυματίες

Χάος στο Τέξας με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες στο μουσικό φεστιβάλ Astroworld όταν επί σκηνής εμφανίστηκε ο Τράβις Σκοτ. Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Συναγερμός έχει σημάνει στο Τέξας, μετά από πληροφορίες για νεκρούς στο μουσικό φεστιβάλ Astroworld του ράπερ Τράβις Σκοτ, με τα αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ νεκροί.

Επίσης, γίνεται λόγος για τουλάχιστον 300 τραυματίες, που ποδοπατήθηκαν από το πλήθος.

Το ποδοπάτημα συνέβη γύρω στις 9 ή 9:15 μ.μ., όταν το πλήθος άρχισε να συνωθείται προς το μπροστινό μέρος της σκηνής, όπως μετέδωσε το κανάλι KHOU 11 News Houston που συνεργάζεται με το δίκτυο ABC News.

The merch line at Travis Scott’s Astroworld festival 👀 pic.twitter.com/DNXD0ESo8i



Η Πυροσβεστική Υπηρεσία μετέφερε σε νοσοκομεία 17 τραυματίες, όπως μετέδωσε το κανάλι, προσθέτοντας ότι 11 απ' αυτούς μεταφέρθηκαν με καρδιακή ανακοπή. Βίντεο στα social media δείχνει πολλούς ανθρώπους να είναι ξαπλωμένοι στο έδαφος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Houston Chronicle, η κίνηση του πλήθους έγινε στη διάρκεια εμφάνισης του ράπερ Τράβις Σκοτ.

Συνολικά 50.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν τη διήμερη εκδήλωση.

Η δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ ματαιώθηκε.

#ASTROWORLDFest Dozens injured during ongoing events at Astroworld Fest in Houston EMS Report: 50+ concert goers have been transported to nearby hospitals, Injury reports include: Overdose ,Heat exhaustion, Alcohol poisoning , Compressive asphyxiation pic.twitter.com/TNmqYiWmEo