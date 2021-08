Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν λένε «όχι» στην παράταση της προθεσμίας εκκένωσης

Βία και υποσχέσεις από τους Ταλιμπάν / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (23/8/21)

Οι Ταλιμπάν διαμήνυσαν πριν από λίγο ότι δεν έχουν συμφωνήσει στην παράταση και πέραν της 31ης Αυγούστου της καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση της αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν, τονίζοντας ότι θέλουν όλοι οι απεγκλωβισμοί να έχουν τελειώσει μέχρι την ημέρα αυτήν.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Καμπούλ, προειδοποίησε επίσης ότι οι Δυτικοί δεν θα πρέπει να απεγκλωβίζουν από το Αφγανιστάν παρά μόνο τους ξένους και όχι τους ειδικευμένους Αφγανούς. «Εξειδικευμένοι Αφγανοί», όπως μηχανικοί, απομακρύνονται από τη χώρα από τους Αμερικανούς και τους συμμάχους τους και «τους ζητάμε να το σταματήσουν αυτό», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι αντιτίθεται «κατηγορηματικά» στη συνέχιση των εκκενώσεων και μετά τις 31 Αυγούστου.

Ο Μουτζάχιντ είπε επίσης ότι οι Αφγανοί που συνωστίζονται στο αεροδρόμιο της Καμπούλ αναζητώντας μια πτήση που θα τους βγάλει από τη χώρα θα πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους. «Εγγυόμαστε την ασφάλειά τους», είπε. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει κανένας κατάλογος στον οποίο να περιλαμβάνονται πρόσωπα που απειλούνται με αντίποινα. «Ξεχάσαμε τα πάντα στο παρελθόν», είπε.

