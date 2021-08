Εμβόλιο Pfizer: Πήρε την πλήρη έγκριση από τον FDA

Πήρε την πλήρη έγκριση από τον FDA το εμβόλιο των Pfizer/ BioNTech - Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Πλήρη έγκριση από τον FDA πήρε το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού των εταιρειών Pfizer/ BioNTech, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο αμερικανικός οργανισμός έδωσε το τελικό «ναι» για τη χορήγηση του εμβολίου στους πολίτες άνω των 16 ετών.

Today, FDA approved the first COVID-19 vaccine for the prevention of #COVID19 disease in individuals 16 years of age and older. https://t.co/iOqsxXV1fj