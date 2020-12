Ιβάνκα Τραμπ:Αντιδράσεις προκάλεσε ποστ στο twitter σχετικά με τον κορωνοϊό

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η ανάρτηση στο twitter της κόρης του πρώην προέδρου της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρθηκε στα μέτρα για τον κορωνοϊό και είπε ότι το lockdown δεν βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις.

Μάλιστα αναφέρθηκε με έντονο ύφος και μίλησε για «αυθαίρετους κανόνες» οι οποίοι επιβάλλονται από «ανάλγητους πολιτικούς με σκοπό να καταστρέψουν ζωές».

These blanket lockdowns are not grounded in science. These arbitrary rules imposed by callous politicians are destroying lives. It is just wrong for small business owners to have fight so hard to keep their American dream alive. https://t.co/Z8O1m5fpp0