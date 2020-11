Δολοφονήθηκε ο «αρχιτέκτονας» του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος

Ο «αρχιτέκτονας» του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, Μόχσεν Φαχριζαντέχ, δολοφονήθηκε στην ιρανική πόλη Αμσάρντ. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση έπεσε θύμα ενέδρας και 4 δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον του. Ο ίδιος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο της Τεχεράνης. Κανείς ωστόσο μέχρι τώρα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την δολοφονία του.

Όπως αναφέρεται μάρτυρες άκουσαν τον ήχο μιας έκρηξης και στη συνέχεια πυροβολισμούς από πολυβόλο. Οι σφαίρες βρήκαν το αυτοκίνητο στο οποίο βρισκόταν ο Φαχριτζάντε.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν και οι σωματοφύλακες του Φαχριτζάντε, οι οποίοι μεταφέρθηκαν αργότερα σε τοπικό νοσοκομείο.

Η κρατική τηλεόραση δημοσίευσε στον ιστότοπό της, φωτογραφία στην οποία φαίνονται οι δυνάμεις ασφαλείας να μπλοκάρουν το δρόμο.

First footage of the assassination, circulating on Iranian media.



Four others are reportedly killed along with Fakhrizadeh pic.twitter.com/IfaRIIWa1j