Νέα Ζηλανδία: Περίπου 100 φάλαινες και δελφίνια νεκρά στις ακτές

Φωτογραφία: Twitter ChannelNewsAsia

Περίπου 100 φάλαινες και δελφίνια βρέθηκαν νεκρά σε παραλία των νησιών Κάθαμ, περίπου 800 χιλιόμετρα από τις ανατολικές ακτές της Νέας Ζηλανδίας.

Τη λυπηρή είδηση έκαναν γνωστή αξιωματούχοι. Τα περισσότερα κήτη εξόκειλαν το περασμένο Σαββατοκύριακο. Τα νησιά είναι απομονωμένα και η προσπάθεια διάσωσής τους ήταν ανέφικτη.

Η Υπηρεσία Διατήρησης της Άγριας Φύσης της Νέας Ζηλανδίας (DOC) ανακοίνωσε ότι 97 φάλαινες και τρία δελφίνια πέθαναν, ενώ πρόσθεσε ότι ενημερώθηκε για το συμβάν την Κυριακή.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της DOC, μόνο 26 φάλαινες ήταν ζωντανές όμως σε κακή κατάσταση. Σε αυτές έγινε ευθανασία καθώς είχε θαλασσοταραχή και ήταν βέβαιο ότι θα δέχονταν επίθεση από λευκούς καρχαρίες.

Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει τέτοιο περιστατικό στα νησιά. Το 1918 σχεδόν 1.000 κήτη είχαν πεθάνει με τον ίδιο τρόπο.

