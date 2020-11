Κορωνοϊός: Στο 92% η αποτελεσματικότητα του εμβολίου Sputnik V

Αποτελεσματικότητα 92% εμφάνισε το ρωσικό εμβόλιο «Sputnik V» κατά του κορωνοϊού.

«Η πρώτη ανάλυση δεδομένων του εμβολίου Sputnik V κατά του κορωνοϊόύ στη φάση 3 κλινικών δοκιμών είχε απόδοση 92%» ανακοινώθηκε μέσω Twitter.

