Αμερικανικές εκλογές: Διχασμένοι οι πολίτες - Διαδηλώσεις και συλλήψεις

Βίντεο από τις διαδηλώσεις στη Νέα Υόρκη - βίντεο Reuters

Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, το βέβαιο είναι πως θα βρει την κοινωνία διχασμένη. Ήδη, το προηγούμενο βράδυ σημειώθηκαν διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες και συλλήψεις δεκάδων ψηφοφόρων σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ.

Μετά την αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος από τον Ντόναλντ Τραμπ, παρόλο που η καταμέτρηση ακόμη συνεχίζεται, οπαδοί του με καπέλα που έγραφαν «Make America Great Again» συγκεντρώθηκαν έξω από εκλογικό τμήμα στη Maricopa της Αριζόνα, κρατώντας πινακίδες που αναπαρήγαγαν τις κατηγορίες για απάτη. Κάποιοι ήταν οπλισμένοι, σύμφωνα με Αμερικανούς δημοσιογράφους, ενώ κυκλοφορεί και μια φωτογραφία με οπλισμένο διαδηλωτή.

Maricopa County Sheriff’s deputies now ready in tactical gear inside the elections center to potentially make a move on the protesters and demonstrators outside as the crowd continues to grow. #azfamily #arizona pic.twitter.com/XAhvE1hbIK