Εκλογές ΗΠΑ 2020: Επισημάνσεις από Facebook- Twitter στις αναρτήσεις Τραμπ

Μάχη στήθος με στήθος δίνουν οι δύο υποψήφιοι για την αμερικανική προεδρία, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν. Η «μάχη» δίνεται για τις πολιτείες – κλειδιά που αναμένεται να κρίνουν και το αποτέλεσμα. Οι υποψήφιοι διεκδικούν 270 εκλέκτορες και παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα αναμένεται να καθυστερήσουν ο Αμερικανός πρόεδρος… «βλέπει» νίκη, με αποτέλεσμα να δέχεται παρεμβάσεις- επισημάνσεις από το facebook και το twitter!

«Είμαστε μεγάλοι, αλλά προσπαθούν να κλέψουν τις εκλογές. Δε θα τους αφήσουμε ποτέ να το κάνουν. Κανείς δεν μπορεί να ψηφίσει αφού κλείσουν οι κάλπες». Αυτή ήταν η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία τοποθέτησε προειδοποιητική σήμανση το twitter.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!