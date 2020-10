Σε lockdown η Γαλλία - Τα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ για ένα μήνα

Διαδηλώσεις στη Γαλλία κατά των νέων μέτρων / Reuters

Σε καθεστώς lockdown τέθηκε σήμερα το πρωί η Γαλλία, όπου το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού «σαρώνει» ολόκληρη τη χώρα.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν από το βράδυ οι εικόνες από το μποτιλιάρισμα στο Παρίσι, με χιλιάδες κόσμου να εγκαταλείπει ή να επιστρέφει στην πόλη του φωτός λίγες ώρες πριν επιβληθεί το lockdown.

Heavy traffic in Paris on the night that France heads into its second national lockdown. https://t.co/pI3IoOnCPT pic.twitter.com/cASEqmR5mt