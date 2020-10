Προκαλεί η Τουρκία: Ανοίγει την παραλία της κλειστής πόλης της Αμμοχώστου

Σε νέα προκλητική κίνηση φαίνεται ότι θα προβεί η Τουρκία, η οποία ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη θα ανοίξει το παραλιακό μέτωπο της Αμμόχωστου στην Κύπρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ και με όσα μετέδωσε μέσω το Anadolu, ο «πρωθυπουργός» των κατεχομένων Ερσίν Τατάρ, μετέβη την Τρίτη στην Άγκυρα όπου συναντήθηκε με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μετά τη συνάντηση, ο Τατάρ φαίνεται να δήλωσε ότι «το 2019 υποσχεθήκαμε το άνοιγμα του Βαρωσιού (το κλειστό μέρος της Αμμοχώστου) και τώρα πραγματοποιούμε το πρώτο βήμα», λέγοντας ότι αυτό είναι προγραμματισμένο να γίνει από την Πέμπτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συνολικό άνοιγμα της κλειστής πόλης της Αμμοχώστου παραβιάζει σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, γι΄αυτό και η Τουρκία κάνει «προσεκτικές» κινήσεις σε ό,τι αφορά το άνοιγμα της περιοχής.

#BREAKING Coastline of abandoned town of Maras in Turkish Cypriot city of Gazimagusa to reopen on Thursday, says Turkish Cypriot prime minister