Εκλογές ΗΠΑ: Ο Τζο Μπάιντεν είναι ο νικητής του debate

Προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις, και ψέματα στιγμάτισαν το πρώτο χαοτικό debate μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζο Μπάιντεν, μια τηλεμαχία που αποδείχθηκε πολύ κατώτερη των προσδοκιών.

Πριν καλά-καλά προλάβει να κατακαθίσει ο κονιορτός και να αποκρυσταλλωθούν οι γνώμες, το CBS έσπευσε να διεξαγάγει μια δημοσκόπηση, όπου το 48% δήλωσε ότι νικητής ήταν ο Τζο Μπάιντεν.

Αρκετά κοντά πίσω του ακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ με 41%, ενώ ένας στους δέκα ερωτηθέντες θεωρεί ότι ο αγώνας έληξε ισόπαλος. Το περιθώριο στατιστικού λάθους στη Ωστόσο, το 69% δήλωσε «ενοχλημένο» από την ατμόσφαιρα που επικράτησε στο debate, ενώ οκτώ στους δέκα χαρακτήρισαν «αρνητικό» το κλίμα.

CBS NEWS BATTLEGROUND TRACKER

Instant poll of debate watchers: more say Joe Biden won tonight’s debate pic.twitter.com/dHZqV95wqB