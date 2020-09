Υπ. Άμυνας Αρμενίας: Τουρκικό F-16 κατέρριψε μαχητικό - Διαψεύδει η Άγκυρα

Ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star για τις εχθροπραξίες ανάμεσα σε Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν

Ένα τουρκικό μαχητικό F-16 κατέρριψε ένα αρμενικό πολεμικό αεροσκάφος SU-25 πάνω από την αρμενική επικράτεια την Τρίτη, σκοτώνοντας τον πιλότο, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Αρμενίας, όπως μεταδίδει το Reuter. Η διάψευση της Άγκυρας δεν άργησε να έρθει.

Η Shushan Stepanyan, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Αρμενίας, έγραψε στη σελίδα της στο Facebook ότι το αεροπλάνο βρισκόταν σε στρατιωτική αποστολή όταν καταρρίφθηκε από τουρκικά F- 16 που σηκώθηκαν από το αεροδρόμιο "Gyanja" του Αζερμπαϊτζάν.

«Σήμερα στις 10:30 τουρκικά μαχητικά F-16 απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο Γκιαντζά για να παράσχουν κάλυψη στα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων του Αζεϊρμπαϊτζάν στην πόλη Βαρντένις, στα χωριά Μετς Μάτσικ και Σότκ. Τουρκικό μαχητικό τύπου F-16 κατέριψε μαχητικό Su-25 το οποίο εκτελούσε στρατιωτική αποστολή. Ο πιλότος δυστυχώς σκοτώθηκε ηρωικά. Το τουρκικό μαχητικό βρισκόταν σε βάθος 60 χιλιομέτρων (στην επικράτεια του Αζερμπαϊτζάν) σε ύψος 8.200 μέτρων» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Άγκυρας, η οποία έσπευσε να διαψεύσει. το αρμένικο υπουργείο Αμυνας. Σύμφωνα με τη Daily Sabah, επικαλούμενη δήλωση του διευθυντή επικοινωνίας της τουρκικής κυβέρνησης, Φαχρετίν Αλτούν, στο Bloomberg, η Άγκυρα αρνείται τους ισχυρισμούς του Γιερεβάν περί κατάρριψης αεροσκάφους του αρμένικου στρατού.

