ΗΠΑ: Την Καμάλα Χάρις επέλεξε ο Μπάιντεν ως υποψήφια αντιπρόεδρό του

Τη γερουσιαστή Κάμαλα Χάρις από την Καλιφόρνια επέλεξε ο Τζο Μπάιντεν ως υποψήφια αντιπρόεδρό του, ενόψει των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το επιτελείο του.

Η 55χρονη Καμάλα Χάρις είναι η «εκλεκτή» του Μπάιντεν / AP Images

Η 55χρονη Χάρις, κόρη μεταναστών από την Ινδία και τη Τζαμάικα, είναι η πρώτη Αφροαμερικανή γυναίκα που διεκδικεί την αντιπροεδρία των ΗΠΑ.

Μεταξύ των άλλων υποψηφίων ήταν η κυβερνήτρια του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ, η βουλευτής Κάρεν Μπας και η πολιτική ακτιβίστρια από την Τζόρτζια, Στέισι Άμπραμς.

Ο Μπάιντεν θα εμφανιστεί μαζί με τη Χάρις αύριο Τετάρτη, στο Γούλμινγκτον του Ντέλαγουερ.

Σύμφωνα με το Aljazeera, πρόκειται για μια επιτυχή επιλογή, η οποία ήρθε τη στιγμή που στις ΗΠΑ δεν έχει σβήσει ακόμα η οργή για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού, Τζορτζ Φλόιντ, από αστυνομικούς.

«Είμαι πολύ περήφανος που είναι συνεργάτης μου» δήλωσε ο υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.