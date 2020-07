Συνεργάτης Μπάιντεν: «Επιτυχία της Ελλάδας η αναδίπλωση της Τουρκίας»

«Η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε μια σημαντική διπλωματική επιτυχία με την αποκλιμάκωση της έντασης με την Άγκυρα και εφεξής, οι επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μια ισχυρή, συντονισμένη συνεργασία των ΗΠΑ με την ΕΕ», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Μάικλ Κάρπεντερ, διευθυντής του αμερικανικού ιδρύματος Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement και συνεργάτης του υποψήφιου προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Ο Μάικλ Κάρπεντερ κάνει, επίσης, retweet το ρεπορτάζ της Ντόιτσε Βέλε με τίτλο «Η Ελλάδα λέει ότι η ένταση αποκλιμακώνεται στην διαμάχη με την Τουρκία για την Ανατολική Μεσόγειο».

The Greek government achieves an important diplomatic win by de-escalating tensions with Ankara. Going forward, Turkey's aggressive actions in the eastern Med and Aegean must be met with a strong, coordinated US-EU response. https://t.co/rn1rJlaJQF