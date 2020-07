«Θρίλερ» στον αέρα: Αμερικανικά μαχητικά αναχαίτισαν Ιρανικό επιβατικό

Στο βίντεο οι τρομοκρατημένοι επιβάτες φωνάζουν με την απότομη πτώση του αεροσκάφους/ Reuters

Ένα απίστευτο περιστατικό έζησαν χθες, Πέμπτη, οι επιβάτες και το πλήρωμα ενός ιρανικού επιβατικού αεροσκάφους της Mahan Air. Καθώς το αεροπλάνο πετούσε πάνω από τον εναέριο χώρο της Συρίας, δυο αμερικανικά μαχητικά αεροπλάνα πέταξαν σε πολύ κοντινή απόσταση, με αποτέλεσμα ο πιλότος του επιβατικού να χαμηλώσει απότομα το υψόμετρο της πτήσης προκειμένου να αποφύγει το δυστύχημα.

Το αεροσκάφος που ξεκίνησε από την Τεχεράνη προσγειώθηκε εσπευσμένα στη Βηρυτό, αφού τα αμερικανικά μαχητικά τον εμπόδισαν να συνεχίσει κανονικά την πορεία του, με αρκετούς επιβάτες να έχουν τραυματιστεί ελαφρά, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRIB.

Το ίδιο πρακτορείο δημοσίευσε βίντεο στο οποίο φαίνεται το ένα μαχητικό από το παράθυρο του αεροσκάφους, ενώ ακούγονται οι επιβάτες να φωνάζουν.

Breaking / Iran state TV reports an Istaeli jet has threatened Mahan passenger plane on it's way to Syria pic.twitter.com/GAgYefXDU7