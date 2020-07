Αμερικανός γερουσιαστής προς Τουρκία: «Αυτά τα ύδατα ανήκουν στην Ελλάδα»

Λάβρος εναντίον της Τουρκίας για τις προκλήσεις στη νοτιοανατολική Μεσόγειο ήταν χθες ο Δημοκρατικής γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Ο κ. Μενέντεζ τα έβαλε επίσης και με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη χθεσινή του ανακοίνωση, στην οποία έκανε λόγο για «αμφισβητούμενα ύδατα στην Ανατολική Μεσόγειο».

Let’s be crystal clear—the only country “disputing” these waters is Turkey. These waters belong to Greece, and the State Department must unequivocally and publicly recognize that Turkey alone is responsible for the tension over them. https://t.co/iHG1gXVNH4