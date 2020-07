Σύγκρουση τρένων στην Τσεχία - Τουλάχιστον δύο νεκροί και 30 τραυματίες

Σύγκρουση τρένων σημειώθηκε στην Τσεχία με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες. Το σιδηροδρομικό δυστύχημα έγινε στο Καρλόβι Βάρι, με τα ξένα ΜΜΕ να αναφέρουν ότι υπάρχουν ήδη τρία θύματα και πως οι τραυματίες είναι δεκάδες.

Πάντως, εκπρόσωπος τύπου των υπηρεσιών εκτάκτων περιστατικών είπε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 30 τραυματίστηκαν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε ανάμεσα στο Πέρνινκ, που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από τη Γερμανία, και το Νόβε Χάμρι, στην περιοχή του Κάρλοβι Βάρι. Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο CTK τα δύο τρένα συγκρούστηκαν σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από τον σταθμό του Πέρνινκ. Το ένα κατευθυνόταν στο Γιοχανγκεόργκενστατ στη Γερμανία.

Mluvčí krajských záchranářů Hes potvrdil v ČT dvě úmrtí po čelní srážce dvou osobních vlaků na Karlovarsku a větší množství zraněných. pic.twitter.com/0iOWICtjwJ — CT24zive (@CT24zive) July 7, 2020

BREAKING: Two trains collide in #CzechRepublic, up to 3 people reported dead, dozens injured — AS-Source News (@ASB_Breaking) July 7, 2020