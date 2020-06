Τρόμος στη Μινεάπολη: Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς

Συναγερμός σήμανε στη Μινεάπολη των ΗΠΑ μετά από πυροβολισμούς με έναν νεκρό και 11 τραυματίες.

Το περιστατικό έγινε στο κέντρο της Μινεάπολης, όπου σημειώθηκε η δολοφονία του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ μετά την οποία ακολούθησαν μεγάλες διαδηλώσεις και σημειώθηκαν αρκετά επεισόδια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία συνέστησε στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πώς ξεκίνησε το συμβάν.

** SHOOT UPDATE **

12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds