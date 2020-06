Δολοφονία Φλόιντ: Ελεύθερος ένας από τους τέσσερις αστυνομικούς

Δείτε το ρεπορτάζ από το δελτίο ειδήσεων του Star για την κηδεία του άτυχου Φλόιντ

Ελεύθερος με εγγύηση είναι ένας από τους τέσσερις αστυνομικούς που σχετίζονται με τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στις ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τόμας Λέιν πλήρωσε την εγγύηση των 750.000 δολαρίων που προβλεπόταν και αποφυλακίστηκε. Ο Λέιν έκανε περιπολία μαζί με τους άλλους τρεις αστυνομικούς, όταν σταμάτησαν και συνέλαβαν τον Φλόιντ.

Thomas Lane, one of the four former officers involved in George Floyd's death, has been released from the Hennepin County Jail on bond. Lane had only been on the force for 4 days when he helped restrain Floyd: https://t.co/puGUAf2IIA pic.twitter.com/cOmH0COXzK