ΗΠΑ: Viral η μαύρη διαδηλώτρια που γονάτισε μπροστά σε «τείχος» αστυνομικών

Όσο οι διαδηλώσεις και οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τον τραγικό θάνατο του, Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κλιμακώνονται στις ΗΠΑ, με ένταση που προκαλούν εκτεταμένα επεισόδια, η φωτογραφία μιας διαδηλώτριας που γονατίζει διαμαρτυρόμενη μπροστά σε ένα «τείχος» αστυνομικών έγινε viral στα social media.

