Τραμπ για διαδηλωτές: «Όταν ξεκινά η λεηλασία, ξεκινούν και πυροβολισμοί»

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στη Μινεάπολις / Reuters

Την οργή του εξέφρασε μέσω Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος «καυτηρίασε» τις διαμαρτυρίες των τελευταίων ημερών σχετικά με την αστυνομική βία στην Αμερική με αφορμή τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολις.

«Δεν αντέχω να βλέπω να συμβαίνει αυτό σε μια μεγάλη Αμερικανική Πόλη, τη Μινεάπολις. Ολική έλλειψη ηγεσίας. Είτε ο πολύ αδύναμος Ριζοσπαστικός Αριστερός Δήμαρχος, Τζέικομπ Φράι, θα οργανωθεί και θα πάρει τον έλεγχο της πόλης ή θα στείλω την Εθνική Φρουρά και θα ολοκληρώσω τη δουλειά.....» έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right.....

Αναφερόμενος στο εξαγριωμένο πλήθος έγραψε: «αυτοί οι ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ατιμάζουν τη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ και δε θα το αφήσω να συμβεί». Όπως ανακοίνωσε μάλιστα, επικοινώνησε με τον Κυβερνήτη της Μινεσότα και του δήλωσε ότι «ο στρατός είναι μαζί του, σε κάθε περίπτωση».

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!